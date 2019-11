Konzert mit 300 Fans in Grevenbroich : Musiker rocken mit Klassikern und neuen Songs die „Erasmus“-Aula

Für viel Stimmung sorgten Last Order beim Konzert mit 300 Fans im Erasmus-Gymnasium. Foto: Andreas Woitschützke

Grevenbroich Es ist längst Kultstatus in Grevenbroich: das Novemberkonzert der Band „Last Order“. Zum 26. Mal hob sich am Samstag der Vorhang für die Rocker um Frontmann Roland Busch. Veranstaltungsort war die Aula des Erasmus-Gymnasiums – festlich geschmückt für die anstehende Feier zur Ernennung als Europaschule.

An den zahlreichen Stehtischen hatten sich Fans mit Getränken, Würstchen oder „Frikos“ postiert und genossen gerade die Slideshow mit Fotos vergangener Auftritte, als ein schüchterner Clown ans Mikrofon trat. Sofort erkannten sie Schlagzeuger Guido Kasmann. „Hallo. Seid ihr gut drauf? Ich nicht“, begrüßte er die rund 300 Fans. „Ich soll euch in Stimmung bringen, deshalb habe ich mir etwas Lustiges angezogen. Wir sollen zusammen etwas Interaktives machen – oh, ich habe das K vergessen.“

Und dann übte er mit den Besuchern das Stampfen und Klatschen im Rhythmus zu Queens Klassiker „We will rock you“ ein, das die meisten beibehielten, bis die Band vollständig auf der Bühne stand und den Song zum Besten gab. Roland Busch begrüßte die Fans. „Wir haben für euer leibliches Wohl gesorgt. Ihr sollt euch ja wohlfühlen bei uns“, sagte er und erntete lauten Applaus.

Nach kurzem Plausch über nicht so glorreiche Fußballergebnisse widmeten sich Band und Zuschauer wieder der Musik. Von der ersten Sekunde an wippten die Füße und die Hüften. Es wurde mitgeklatscht, mitgesungen und gefeiert.

Zehn neue Stücke hatten Last Order im Gepäck, doch auch die Klassiker wie „Born to be wild“ oder „Unter den Wolken“ kamen gut an. „Wir spielen in zwei Blöcken, wobei wir chronologisch vorgehen und den ersten Block jetzt spielen, den zweiten nach der Pause, in der die Raucher frische Luft schnappen können“, witzelte der Frontmann. Mit Songs wie „Wake me up“ schlugen die Rocker besinnliche Klänge an. Stücke wie „We‘re the kids in America“ brachten die Aula im Gymnasium zum Beben.

Zwei Konzerte stehen für die 1993 gegründete Band in diesem Jahr noch an: Am 7. Dezember sind Last Order in der Rockkulturwerkstatt in Viersen zu hören, am 14. Dezember, 21.30 Uhr, im RichArts’s am Bahnhof in Grevenbroich.

