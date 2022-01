Parken in Grevenbroich : Kirmesgesellschaft verbannt Lkw und Hänger von Festplatz

Dieses Schild ist nun am Parkplatz neben dem Kloster Langwaden aufgestellt worden. Foto: Hoffmann

Langwaden Ein neues Hinweisschild weist Falschparker unmissverständlich darauf hin, dass sie auf dem Festplatz in Langwaden nichts zu suchen haben. Was die Kirmesgesellschaft damit bezwecken will.