Zwischen Grevenbroich-Kapellen und Neuss-Holzheim : Fünf Verletzte und Vollsperrung nach Unfall auf der A 46

Update Grevenbroich Am Freitagmittag hat es einen größeren Unfall auf der A 46 in Fahrtrichtung Neuss gegeben. Es kam zu langen Staus. Fünf Menschen wurden leicht verletzt. Die Sperrung ist mittlerweile aufgehoben.

Am Freitag ist es gegen 13.30 Uhr zu einem größeren Unfall auf der Autobahn 46 zwischen Kapellen und Holzheim in Fahrtrichtung Neuss gekommen. Dabei wurden fünf Menschen leicht verletzt. Das teilte die Autobahnpolizei in Düsseldorf am Nachmittag auf Anfrage mit. Nach Auskunft der Feuerwehr wurde auch ein Kind ins Krankenhaus gebracht. Zunächst war den Einsatzkräften eine eingeklemmte Person gemeldet worden, dies bestätigte sich glücklicherweise aber nicht. Insgesamt vier Fahrzeuge waren involviert – drei Autos und ein Pritschenwagen stießen zusammen.