Eine der Taten war der Amtsketten-Diebstahl in Jüchen Lange Haftstrafen für Einbrecherbande aus Grevenbroich

Immer wieder waren sie nachts in Häuser oder Firmengebäude eingestiegen, um dort die Schlüssel hochwertiger Autos zu stehlen und diese anschließend zu Geld zu machen. Das Vorhaben gelang allerdings nicht immer – manchmal nutzten die Angeklagten die Autos der Marken Audi oder BMW auch, um damit umher zu fahren. In einigen Fällen wurden sie von der Polizei entdeckt, lieferten sich halsbrecherische Verfolgungsfahrten und steckten die Autos schließlich in Brand, um Spuren zu verwischen.