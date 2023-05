Landwirtschaft in Grevenbroich Regen bremst den Kartoffel-Anbau aus

Umso wichtiger sind für die Landwirte die Monate April und Mai. „Für Feldarbeiten sind das die wichtigsten“, betont Kremer-Kreutzer. Idealerweise sind die Böden in diesen Monaten trocken und krümelig – so lassen sich etwa Pflanzkartoffeln gut in die Erde einbringen. Doch diesen Zustand hat in den vergangenen Wochen so gut wie kein Feld erreichen können: Immer wieder hat Regen den Landwirten einen Strich durch die Rechnung gemacht. Hans-Georg Kremer-Kreutzer hofft nun, dass der Himmel schnell aufklart – möglichst für einige Tage.