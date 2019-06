Ärger nach Massenaktionen im Revier : Demonstranten zerstörten die Felder

Rhein-Kreis Bauer Willi Kremer-Schillings musste mit ansehen, wie Klima-Aktivisten sein Petersilienfeld und die Möhren seines Nachbarn platt trampelten. Landwirte aus dem Rhein-Kreis wollen nun Strafanzeigen gegen „Ende Gelände“ erstatten.

Auf ihrem Weg zu Tagebau und Kohlebahnen zertrampelten mehrere Tausend Aktivisten am Wochenende die Korn- und Gemüsefelder in der Region. Die heimischen Landwirte sind mehr als nur verärgert. Eine weithin gehörte Stimme und eine öffentliche Plattform gibt der Rommerskirchener Landwirt Willi Kremer-Schillings jetzt den betroffenen Kollegen.

„Asoziale Klimagegner latschen durch Äcker“, hat er ein Video überschrieben, das „Bauer Willi“ über seinen persönlichen Blog ins Netz gestellt hat. Seither ist er auch bei den Fernsehsendern der aktuell gefragteste Landwirt. Alleine sein Blog hatte am Montagmorgen schon 600 Kommentare und 7000 Aufrufe zu verzeichnen. Die meisten bestätigten ihn in seiner Entrüstung.

Kontakt Landwirte können sich per E-Mail an info@ende-gelände.org mit ihren Forderungen melden.

Kremer-Schillings prangert in Wort und Bild an, rund 500 Klima-Aktivisten hätten Rommerskirchen heimgesucht. „Nachdem sie beim Vorbeimarsch nach Neurath rund um unseren Hof Müll hinterlassen haben, dann über ein abgeerntetes Petersilienfeld gewandert sind, haben sie sich dabei gefilmt, wie sie mitten durch ein großes Möhrenfeld latschen. Unfassbar!“, schreibt er in seinem Blog, auf den er nach eigene Angaben am Montag schon etliche gleichlautende Schadensmeldungen von Kollegen aus dem gesamten Umland erhalten hatte: „Viele Landwirte wollen Strafanzeige erstatten, oder haben es auch getan“, sagte Kremer-Schillings im Gespräch mit unserer Redaktion.