Andreas Pinkwart im Alten Schloss : Wirtschaftsminister spricht über den Strukturwandel

Grevenbroich Im Endspurt vor der Wahl kam Andreas Pinkwart (FDP) nach Grevenbroich. Im Alten Schloss referierte der Wirtschaftsminister über den Strukturwandel und die damit verbundenen Chancen für die Region.

Andreas Pinkwart , Minister für Wirtschaft und Digitalisierung, kam am Donnerstag Abend ins Alte Schloss, um über die Erfolge der FDP in der Landesregierung zu sprechen. Mit dabei: Die drei Landtagskandidaten aus dem Rhein-Kreis Neuss , Thomas Schommers, Simon Kell und Markus Schumacher, sowie der Kreisvorsitzende und FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai .

Was Sie zur Landtagswahl 2022 in Grevenbroich wissen müssen

Wahllokale, Kandidaten, Parteien : Was Sie zur Landtagswahl 2022 in Grevenbroich wissen müssen

Wie der Landesminister berichtete, werde Shell in der großen Raffinerie nur noch bis 2025 Rohöl verarbeiten, „dann wird es dort unter anderem Kunststoffe der Zukunft geben“. Führend sei NRW auch in der Batteriezellenforschung, und auf dem Areal des Bochumer Opelwerks seien „hochmoderne Arbeitsplätze mit Zukunftsperspektive“ entstanden. In Köln werde Ford Elektromobilität für den US-Konzern entwickeln. Andreas Pinkwart berichtete von „Entfesselungsaktionen“, um die Entscheidungswege zu verkürzen. Was auffiel: Sein Hauptgegner sind die Grünen, die er auf den letzten Metern vor der Landtagswahl mit Argumenten auch im Bereich des Umweltschutzes zu entzaubern versuchte.