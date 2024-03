Neuaufstellung des Lärmaktionsplans für die Stadt Jüchen Wenn es auch auf dem Land einfach zu laut wird

Dass es in der Stadt laut ist, mag bekannt sein. Aber gilt das auch für das Land, etwa für eine ländlich geprägte Stadt wie Jüchen? In der Tat lassen sich viele Lärmquellen ausmachen: etwa Partys mit lauter Musik, Brauchtumsfeste mit hoher Teilnehmerzahl, oder Garten- und Heimwerker, die an ihrem Tun die Nachbarschaft teilhaben lassen wollen. Doch da ist es nicht jeden Tag laut. Aber es gibt auch permanente Lärmquellen. Dazu zählt etwa der Autoverkehr in der Stadt und auf den Autobahnen, der Bahnverkehr, wenn Züge lautstark vorbeirauschen und nicht zuletzt die Flugzeuge, die über Jüchen fliegen.