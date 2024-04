Kartuschen werden zum Problem Lachgas-Konsumenten verteilen Sondermüll in Grevenbroich

Grevenbroich · Der Hype um den „Rausch aus dem Luftballon“ erreicht Grevenbroich. Übrig bleiben Gaskartuschen, die oft in der Landschaft landen – so wie jetzt in Gustorf. Die Stadtbetriebe melden eine Häufung dieses Sondermülls. Der Lachgas-Konsum birgt Risiken.

11.04.2024 , 04:50 Uhr

Kein schöner Anblick: Unbekannte haben offensichtlich nach einer „Lachgas-Party“ die dazugehörigen Kartuschen achtlos an der „Käferallee“ in Gustorf entsorgt. Foto: Cremer

Von Christian Kandzorra