L375 bei Grevenbroich-Neurath Asbest-Fund und Lieferengpässe verzögern Straßen-Freigabe

Seit Monaten ist die Landstraße zwischen den beiden Neurather Kraftwerksteilen für den Verkehr gesperrt – und damit eine der wichtigsten Verbindungen von Neurath in Richtung Rommerskirchen-Oekoven/B 59. Das heißt: Auch auf dem Weg nach Köln müssen Fahrer Umwege in Kauf nehmen und beispielsweise auf die längere Route durch Allrath ausweichen. Seit dem 25. April 2023 hat sich augenscheinlich nichts an der Situation verändert, was einigen Verkehrsteilnehmern inzwischen übel aufstößt. Sie fragen sich: Wann wird die Straße endlich wieder freigegeben?