L142 in Grevenbroich Tempo 50 oder 70? Ständige Limit-Wechsel sorgen für Wirrwarr auf Landstraße

Wer auf dem Landweg von Grevenbroich nach Neuss oder umgekehrt will, der fährt mit hoher Wahrscheinlichkeit über die Landstraße 142. Ein Stück dieser Straße verläuft zwischen dem Jägerhof und der Ampelkreuzung zur B477. Es ist nur rund zwei Kilometer lang – und berüchtigt: Regelmäßig wird dort Jagd auf Temposünder gemacht. Immer wieder werden Radarfallen etwa im Bereich „Bilderstöckchen“ gesichtet. Man darf annehmen, dass Fahrer nicht selten in die Falle rauschen, denn auf keiner anderen Landstraße im Stadtgebiet wechseln die Tempolimits so häufig wie dort.