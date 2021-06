L116 in Grevenbroich : Unbekannte wirft Stein von Brücke auf Auto

L116 in Grevenbroich

Grevenbroich Ein 26-jähriger Mann wurde am Donnerstag Opfer eines Steinewerfers. Die Windschutzscheibe wurde beschädigt, der Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Autofahrer aus Mönchengladbach hatte am Donnerstag, 24. Juni, 14 Uhr mit seinem Ford Fiesta die Landstraße 116 in Richtung Grevenbroich befahren, als er in Höhe des Golfklubs eine Person auf einer Fußgängerbrücke bemerkte. Das teilt die Polizei mit. Der Unbekannte habe gezielt einen flachen großen Stein auf das Fahrzeug des Mönchengladbachers geworfen und dabei die Windschutzscheibe getroffen. Die Scheibe wurde im Bereich des Sichtfeldes des Fahrers beschädigt. Der Fahrer selbst blieb unverletzt und kam mit dem Schrecken davon. Eine detaillierte Personenbeschreibung liegt nicht vor. Der oder die Unbekannte soll braune Kleidung getragen haben.