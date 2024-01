Straßen NRW lässt Bäume fällen Kahlschlag mit Kran-Unterstützung am Berger Busch in Elsen

Geschlagenes Holz säumt die Böschungen entlang der Landstraße 116: Der Landesbetrieb Straßen NRW lässt diesen Winter erneut Bäume an den großen Straßen in Grevenbroich fällen, die eine Gefährdung für den Verkehr oder die Straßen-Infrastruktur darstellen könnten. An bestimmten Stellen kommt dafür schweres Gerät zum Einsatz – so wie an der „Haupteinfahrt“ in Richtung Grevenbroich, an der Ecke L 116/Rheydter Straße.