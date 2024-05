Wichtige Landstraße ist dicht L116 bei Grevenbroich nach Überschwemmung komplett gesperrt

Wegen eines Schadens an der Entwässerung ist eine der wichtigsten Straßen im Stadtgebiet von Grevenbroich am Montagnachmittag gesperrt worden: Die L116 zwischen der Einmündung in die Rheydter Straße und der B59-Anschlussstelle Gustorf wurde gegen 14.30 Uhr dicht gemacht – und zwar in beide Fahrtrichtungen. Polizeiautos blockierten die Fahrbahn, weil es geschätzt 300 Meter hinter der Einmündung nach Elsen zu einer Überschwemmung des Asphalts gekommen war.