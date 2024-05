Landstraße in Grevenbroich überschwemmt Mutmaßlich verstopftes Rohr führt zu Sperrung der L116

Nach Informationen unserer Redaktion war die Lage zunächst diffus – auch, weil noch am frühen Abend unklar war, in wessen Zuständigkeitsbereich die Leitung und damit der Wasseraustritt genau fällt. Wie NEW-Sprecher Mario Ullrich am Abend sagte, sollte es sich um austretendes Regenwasser handeln. NEW sei nur unterstützend tätig. Zwischenzeitlich war auch vermutet worden, dass es sich um Frischwasser handelt. Licht ins Dunkel konnte schließlich RWE-Sprecher Guido Steffen bringen: Bei der betroffenen Leitung soll es sich um eine handeln, die nur von dem Unternehmen genutzt wird und in die am Montag Wasser eingeleitet wurde. Am Abend nahmen Fachleute die Röhre genauer unter die Lupe. Es stand der Verdacht im Raum, dass die Fahrbahn-Überschwemmung die Folge einer Verstopfung des Systems sein könnte. Bei dem Wasser soll es sich nicht um Schmutzwasser handeln; möglicherweise stammt es aus dem nahegelegenen Wasserwerk Fürth, das bekanntlich von RWE betrieben wird.