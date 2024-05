Landstraße bei Grevenbroich Wieder freie Fahrt auf der L116 – halbseitige Sperrung noch einmal am Montag

Auslöser für die Sperrung war initial eine Überschwemmung der L116 circa 300 Meter von der Einmündung nach Elsen entfernt gewesen: Am Montagnachmittag waren dort große Mengen Wasser auf den Asphalt geflossen. Ursache dafür war wiederum, wie sich später herauskristallisierte, die Verstopfung eines Kanals, durch den Spülwasser aus Filteranlagen des Wasserwerks Fürth in den Elsbach geleitet wird. Die Verstopfung wurde am Dienstag gelöst. Dabei wurden allerdings durch Wurzeln verursachte Schäden am Rohrsystem festgestellt. Dafür will Wasserwerks-Betreiber RWE nun ein Sanierungskonzept erarbeiten.