Kuriose Zustellung in Grevenbroich : Orkener Karnevals-Chef wird unfreiwillig zum Paket-Detektiv

Orken Das Paket für Sven Bronneberg ist angeblich 60 Hausnummern weiter abgegeben worden und verschollen. Ein Irrtum? Auch DHL kann vorerst nicht helfen. Was genau das Problem ist.

„Richard Wagner 106“ lautet die handgeschriebene Botschaft auf der Benachrichtigung, die Bronneberg am 28. Februar in seinem Briefkasten gefunden hat, wie er erzählt. „Aber es steht kein Name darauf“, sagt er. Und jede einzelne Partei in Haus Nummer 106 fragen, ob jemand sein Paket angenommen hat? „Das möchte ich nicht“, sagt er – und das ist wohl verständlich.