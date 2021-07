Kunstverein Grevenbroich : Kunst-Freunde starten mit Touren und Aktionen zum „Laga“-Jubiläum durch

Grevenbroich Der Verein meldet sich nach der Corona-Zwangspause zurück. Mehrere Ausflüge stehen auf dem Plan, die Resonanz ist gewaltig. Es gibt sogar eine Warteliste. Was der Verein bis Jahresende plant.

Festhalten will der Verein aber nach aktuellem Stand an einer besonderen Aktion am Freitag, 17. September: Für diesen Tag, 19.30 Uhr, sind die Mitglieder dazu eingeladen, im Rahmen der Aktion „LichtAchseKunst“ die Lichtbänke unweit der Villa Erckens im Stadtpark in Betrieb zu nehmen. In der Nähe des Museums, am Eingang des Landesgartenschaugeländes, sollen drei Objekte des Meerbuscher Licht-Designers Bernd Spiecker installiert werden. Die Werke werden vom Kunstverein Grevenbroich gestiftet und im Rahmen des Events an die Stadt übergeben. In den Abendstunden sollen die Parkbänke in weichen, ruhigen Farben erstrahlen. Parallel dazu arbeitet der Verein an den Vorbereitungen der ebenfalls zum Landesgartenschau-Jubiläum geplanten Ausstellung „SichtAchseKunst“ im Grevenbroicher Museum.