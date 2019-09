Kloster Langwaden : Kunstwerke rund um die Zeit sind im Kloster Langwaden zu sehen

Grevenbroich Der Verein Kunst.Neuss. 25: Seine Mitglieder und drei Gäste präsentieren noch bis zum 30. November die von Kunsthistorikerin Laura Flöter jurierte Ausstellung.

Eigens zur Vernissage wurde auch eine Open-air-Installation an dieser Sonnenuhr eingerichtet. Aber auch das, was jetzt im Kloster gezeigt wird, ist sehenswert und abwechslungsreich. Sofort ins Auge fällt das Bild „Gegensatz“ von Susanne Pfefferkorn. Ein Mensch scheint Teil eines Rades geworden zu sein, das sich enorm schnell dreht. Sehnsucht wecken, dazu ist „Spätnachmittag in den Tropen“ von Hella Arens in der Lage. Der Betrachter schaut aus einem Fenster in eine Welt, mit der fremd wirkenden Vegetation.

Ruth Kruschat gewährt Einblick in einem Raum, in dem die verwelkten Blumen zusammengefegt zu sein scheinen. Das Blumenmuster an den Wänden, auf Fliesen dauerhaft festgehalten, versöhnt ein wenig mit dem Verblühen der echten Blumen. Und Gisela Fritz beispielsweise hat sich vom Uhrenpark am Düsseldorfer Volksgarten inspirieren lassen. „Strahlkraft“ heißt das Foto von Susanne Reinert. Es ist nur ein schwacher Sonnenstrahl, der wie ein Hoffnungsschimmer wirkt. „Zeitlos“ heißt das Bild von Elke Weiers in kräftigem Orange-Rot. Es zeigt ein Zifferblatt ohne Ziffern, das wie ein Kraftfeld wirkt. Hilla Baecker macht das Phänomen „Zeit“ mit ihren Fotos deutlich, indem sie als Motive Ebbe und Flut ausgesucht hat. Volker Sternberg ist mit einer Skulptur aus Stahl vertreten, in die er vier rechteckige, an den Ecken abgerundete „Zeitfenster“ eingearbeitet hat.