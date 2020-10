Ausstellung in der Galerie Dielämmer in Grevenbroich : Malerei mit Pinsel und Mausklick

Grevenbroich In der Galerie Dielämmer: Uwe Dressler vollendet seine Bilder im Computer. Dabei verblüfft die hohe Qualität der Drucke. Die Plastizität des ursprünglichen Farbauftrags bleibt erhalten.

Uwe Dressler ist geradezu prädestiniert für diese Vorgehensweise, hat er doch rund zehn Jahre lang als Trainer für Photoshop gearbeitet. „Dieses Programm ist mir in Fleisch und Blut übergegangen“, sagt der Künstler. Was dem Betrachter auch ganz ohne Hintergrund auffällt sind die starken, bestens miteinander harmonierenden Farben. Linien, Schwünge, Kleckse, nur in Ausnahmefällen monochrome Flächen oder Kontrapunkte zu dem ganzen Gewusel in Form von rechteckigen Elementen vermitteln den Eindruck von Dynamik, die immer wieder auch als Chaos gewertet werden kann. Was überrascht: Die Drucke sind so brillant ausgefallen, dass der gelegentlich dicke Farbauftrag aus der Ursprungsmalerei auch nach der Weiterverarbeitung am PC den täuschend echten Eindruck von Plastizität entwickelt.