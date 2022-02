Kunst und Kultur in Grevenbroich : A 46-Gruppe feiert Jubiläum im Museum

In der Villa Erckens herrscht reges Treiben: Die Werke von mehr als 40 Künstlerinnen müssen bis zum kommenden Sonntag aufgehängt oder aufgestellt werden. Fotos (4): wilp Foto: Wiljo Piel/wilp

Grevenbroich Künstlerinnen „von der Autobahn“ gründeten vor 25 Jahren eine neue Gedok-Gruppe. „Geburtsort“ war Grevenbroich. Das Jubiläum wird jetzt in der Villa Erckens gefeiert. Mehr als 40 Frauen stellen aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wiljo Piel

Der Anlieferverkehr zur Villa Erckens war in diesen Tagen auffällig hoch: Mehr als 40 Künstlerinnen aus der Region brachten eines ihrer Werke ins Museum, das nun zum Schauplatz eines Jubiläums wird: Die Gedok-Gruppe A 46 feiert im Stadtpark mit einer großen Ausstellung ihr 25-jähriges Bestehen – und kehrt damit zurück zu ihren Wurzeln. Denn vor einem Vierteljahrhundert wurde die Gemeinschaft in Grevenbroich gegründet.

Die Gedok selbst ist weitaus älter: 1926 – also vor mittlerweile 96 Jahren – wurde sie als „Gemeinschaft deutscher und oesterreichischer Künstlerinnen und Kunstfreundinnen“ aus der Taufe gehoben. Sie gilt bis heute als ältestes und europaweit größtes Netzwerk für Künstlerinnen aller Kunstgattungen. Der Bundesverband zählt mehr als 2750 Mitglieder in 23 Regionalgruppen.

Die Jubiläums-Ausstellung läuft vom 13 Februar bis zum 17. April. Foto: Wiljo Piel/wilp

Info Offizielle Eröffnung erst am 20. März Eröffnung Die Ausstellung der Gedok-A46-Gruppe ist in der Zeit vom 13. Februar bis zum 17. April geöffnet. Sie steht unter dem Titel „Spurensuche“. Die offizielle Eröffnung findet am Sonntag, 20. März, 12 Uhr, statt. Performances sind zur Eröffnung (Janne Gronen) und am 3. April (Susanne Hille) vorgesehen. Zur Finissage am Sonntag, 17. April, wurd die Violonistin Sungkum-Jennie Yang spielen.

Eine davon ist die A 46, deren Geburtsstunde in der Schlossstadt schlug. Initiatorin und Mitgründerin war Elisabeth Busch-Holitschke, die damals zur Gedok-Gruppe Bonn gehörte, sich aber über die weiten Anfahrtswege in die ehemalige Bundeshauptstadt beklagte. Ihre Idee, eine eigene Gruppe für den Großraum Düsseldorf zu gründen, traf vor 25 Jahren auf fruchtbaren Boden. „Viele Künstlerinnen aus der Region waren begeistert“, erinnert sich die Gieratherin. Da das Internet damals noch in den Kinderschuhen steckte, sei eine solche Gruppe eine ideale Gelegenheit gewesen, sich untereinander zu vernetzen. „Und trotz der fortgeschrittenen Digitalisierung ist es das auch heute noch“, meint Busch-Holitschke.

Kunst auf den Deckeln von Farbeimern. Die Gedok-Künstlerinnen präsentieren eine ungewöhnliche Bandbreite. Foto: Wiljo Piel/wilp

Das Einzugsgebiet der Gemeinschaft reicht von Aachen bis nach Wuppertal und umfasst damit Städte und Regionen die mehr oder weniger entlang der Autobahn 46 liegen – daher rührt der Name A 46. Noch gut erinnern kann sich die Künstlerin, als die Gruppe nach Scharbeutz in Schleswig-Holstein musste, um dort offiziell in den Bundesverband aufgenommen zu werden. „Wir waren mega aufgeregt“, schildert sie.

Was letztlich aber unnötig war, denn die Gruppe wurde in die traditionsreiche Gemeinschaft aufgenommen. Die ursprünglich in Hamburg gegründete Gedok setzt sich dafür ein, weibliches Kunstschaffen ins Licht der Öffentlichkeit zu rücken, professionelle Künstlerinnen zu fördern sowie deren Lebens- und Arbeitssituation zu verbessern. Die Mitglieder kommen aus den Bereichen bildende, angewandte, interdisziplinäre und darstellende Kunst, aus Literatur und Musik – dementsprechend umfassend ist auch das Spektrum der Jubiläums-Ausstellung in der Villa Erckens. Von den 62 A 46-Künstlerinnen sind 45 in Grevenbroich vertretern.

Malereien, Fotografien, Installationen und Objekte – die Besucher des Museums werden ab Sonntag, 13. Februar, mit einer vielfältigen und interessanten Ausstellung überrascht. Wegen der Corona-Pandemie ist die offizielle Eröffnung auf den 20. März verlegt worden. „Wir hoffen darauf, dass es zu diesem Zeitpunkt gelingen wird, wieder mehr Leute in unserem Haus begrüßen zu können“, sagt Museumsleiter Thomas Wolff. Spielt das Wetter mit, sei auch eine Veranstaltung auf der zum Stadtpark hin gelegenen Terrasse denkbar.

Offiziell wird die Ausstellung erst am Sonntag, 20. März, eröffnet. Foto: Wiljo Piel/wilp