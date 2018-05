Grevenbroich: "Kultus" plant Open-Air-Fest zum 20-jährigen Bestehen

Grevenbroich Headliner ist der junge Düsseldorfer Sänger Paul Falk.

Zu seinem 20-jährigen Bestehen veranstaltet das Jugendcafé "Kultus" am Markt ein großes Open-Air-Festival, das am 13. Juli gleichzeitig die Sommerferien einläuten wird. Die Besetzung steht jetzt fest: Headliner wird der Düsseldorfer Musiker und Schauspieler Paul Falk sein, der mit "1000 Lieder" sein erstes Album veröffentlicht hat. Er wird mit seiner Band nach Grevenbroich kommen.

"Neben Paul Falk werden am 13. Juli auch mehrere junge Bands aus dem Grevenbroicher Stadtgebiet auftreten", kündigt "Kultus"-Chef Stefan Wehlings an. Bereits verpflichtet wurden "Kick the Bucket", die "Selina E. Band" und die Gruppe "Black Remains". Als weiterer Headlinder des Abends werden darüber hinaus die Progressive-Rocker von "Flying Circus" aus der Region Rhein-Erft erwartet.