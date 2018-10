Kulturamt Grevenbroich wird durch Maren Sturm verstärkt

Grevenbroich Hat die Verwaltung etwas zu designen, erledigt das Maren Sturm. Neu im Kulturamt, ist sie für auch fürs Kinderprogramm zuständig.

„Im besten kollegialen Sinn eine Bereicherung“, lobt Kollege Thomas Wolff den Neuzugang, der zuvor sechs Jahre im Büro des Bürgermeisters arbeitete. Die Neustrukturierung durch die Zusammenlegung der Fachbereiche Kultur und Volkshochschule machte Maren Sturms Wechsel möglich. Gestalterisch kann sich die 26-Jährige in der neuen Position nun ganz ausleben, nach wie vor designt sie alles, was es an städtischen Einladungen, Flyern, Plakaten oder Eintrittskarten zu designen gibt. „Wenn ich hier eine Idee habe, wird sie ernst genommen und rasch umgesetzt“, freut sie sich über schnelle Realisation aus der Theorie in die Praxis.