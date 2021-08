Kultur in Grevenbroich : Jazz-Picknick knüpft an Vor-Corona-Zeiten an

Jazz-Picknick knüpft an Vor-Corona-Zeiten an

Kultur in Grevenbroich

Grevenbroich Es war das dritte Jazz-Picknick im Stadtpark, zu dem der Förderverein Stadtpark jetzt eingeladen hatte. Rund hundert Besucher kamen am Sonntag in den Stadtpark und genossen die entspannte Atmosphäre.

An frühere Erfolge mit rund 300 Besuchern konnte jetzt in Corona-Zeiten nicht angeknüpft werden, aber rund 100 Menschen ließen sich den Musikgenuss trotz des nicht uneingeschränkt schönen Wetters nicht nehmen. Sie hatten Picknickdecken und Proviant mitgebracht, konnten sich aber auch Klappstühle ausleihen. Die Flöns-Royal-Diexieland-Band hatte ihren ersten Auftritt seit März letzten Jahres. Hans Weber gehörte vor über 50 Jahren zu den Gründungsmitgliedern. „Wir konnten lange nicht proben. Alle falschen Töne, die heute dabei sind, sind Corona-Töne“, scherzte der 76-Jährige.

Viele Bäume im Stadtpark sind schon viele Jahrzehnte alt. Aber auch die Mitglieder der Band dürften im Durchschnitt weit über 60 Jahre auf dem Buckel haben – was aber keine Auswirkungen auf die Spielfreude hatte. Diexieland und Swing waren schon von weitem zu hören. Die Musiker, die zum Teil aus dem Rhein-Kreis kommen – Wolfgang Lücke ist Kaarster, Uli Afflerbach Korschenbroicher und Hans Weber kommt aus Rommerskirchen – hatten sich auf den Auftritt gefreut. Als die ersten Töne erklangen, war ein spontanes „Ist das schön!“ zu hören. Die Sonne schien und mancher Besucher schaute sich nach einem schattigen Plätzchen um. Das sollte leider so nicht bleiben, aber es waren nur wenige Regentropfen, die fielen. „Unsere Fans sind alle in unserem Alter“, erklärte Hans Weber. Aber keine Regel ohne Ausnahmen: Henrike ist gerade mal drei Jahre alt und dürfte die Jüngste gestern auf der Wiese im Stadtpark gewesen sein. Sie wurde von Mutter Daniela Isters mit Knabbereien und Gummibärchen bei Laune gehalten. Auf der Decke daneben saßen die Großeltern der Kleinen mit Terriermix Kira und einem tollen Picknickkorb. „Wir waren schon vor zwei Jahren hier und haben den Termin bei Facebook entdeckt“, erklärten die Picknick-Fans.