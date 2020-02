Künstler aus Grevenbroich : Armin Dembinski und sein Hang zur detaillierten Kunst

Foto: Armin Dembinski 5 Bilder Armin Dembinski und sein Hang zur detaillierten Kunst.

Grevenbroich Früher bemalte Armin Dembinski Schaustellerwagen für die Kirmes oder Buden für den Weihnachtsmarkt. Heute malt er, um sich an schöne Erlebnisse zu erinnern.

Jeder Künstler hat seine Rituale. Bei Armin Dembinski ist das nicht anders: Wenn er malt, hört er sehr gerne Musik, am liebsten Mitschnitte von alter Live-Musik. Auch ein Kaffee oder am Abend ein Glas Campari darf nicht fehlen. Der Künstler aus Grevenbroich geht es ruhig an, wenn er seine Motive auf die Leinwand bringt.

Seit der 75-Jährige vor knapp drei Jahren in Rente gegangen ist, widmet er sich ganz der Kunst. „Es ist ein Hobby, für das mir bisher die nötige Zeit und Ruhe fehlte“, sagt Dembinski. Doch die Kunst begleitet ihn schon fast sein ganzes Leben lang. Über 30 Jahre war der gelernte Plakatmaler und Dekorateur selbstständig, bemalte unter anderem Schaustellerwagen für die Kirmes bis nach Bonn und Köln, Buden für den Weihnachtsmarkt in Neuss oder große Schützenzelte. Früher sei es schwierig gewesen, sich auf sein Hobby zu fokussieren. „Ich musste über die Runden kommen und meine Mitarbeiter bezahlen“, sagt Dembinski. Nachdem er sein Designstudio an Lars Krüger weitergegeben hatte, habe er endlich mehr Zeit gehabt, sich zu entfalten.

Seine Kunst, die er jetzt anfertigt, hat nicht mehr viel mit seiner Arbeit von früher zu tun. Stattdessen lässt Dembinski seiner Kreativität freien Lauf. „Ich male Sachen, die man sehen und anfassen kann“, sagt er. Zum Beispiel die Katze seiner Enkelin, aber auch Landschaften und Gebäude. Dabei hat Dembinski den Anspruch, so realitätsnah wie nur möglich zu malen. Inspiration findet er auf Reisen oder in seinem Alltag. Oft malt er ein Motiv, um sich später daran erinnern zu können. Dazu macht er im Vorfeld ein Foto, das er als Vorlage benutzt. „Ich habe eigentlich immer einen persönlichen Bezug zu einem Motiv.“

Weit über 200 Motive sind so bereits entstanden, die Sammlung wächst von Tag zu Tag weiter an. Meistens benötigt der Künstler drei bis vier Tage für ein Gemälde, manchmal schafft er es aber auch an einem Tag. Doch wohin mit den ganzen Bildern? Viele Kunstwerke hängen bei Dembinski selbst in der Wohnung. An den Wänden ist nahezu kein freier Platz mehr. Auch in einem leeren Ladenlokal nebenan darf er Bilder aufhängen und lagern. Einige Motive verschenkt er an Familie und Freunde.

Bald hängen seine Werke auch im Grevenbroicher Krankenhaus. Ab Freitag, 6. März, sind dort rund 40 Motive von Dembinski im Erdgeschoss der Klinik zu sehen. „Das ist meine allererste Ausstellung überhaupt“, sagt er. „Das konnte ich mir lange nicht vorstellen.“ Die letzte Ausstellung soll es aber nicht bleiben: Dembinski hofft, dass er seine Werke bald auch mal in Neuss der Öffentlichkeit präsentieren darf. Erstmal übe ich jetzt aber in Grevenbroich“, scherzt er.

Bis es soweit kommt, genießt Dembinski die Ruhe und künstlerische Freiheit. „Früher musste ich immer nach Aufträgen arbeiten“, sagt er und ergänzt: „Heute kann ich einfach das malen, was ich wirklich möchte.“ Sein Ziel: Landschaften, Tiere und Menschen sollen mit viel Liebe zum Detail dargestellt werden, so wie er es selbst wahrnehme. Doch auch heute noch übernehme der Künstler ab und an einen Auftrag. „Ich reiße mich aber nicht darum.“

Jan Luhrenberg

(jlu)