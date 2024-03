Neue Ausstellung in Grevenbroich Dick aufgetragene Farbe verleiht Ansgar Skibas Meeres-Gemälden eine enorme Kraft

Am Sonntag wurde im Museum Villa Erckens eine Ausstellung von einem Künstler mit einer besonderen Biografie eröffnet: Ansgar Skiba, 1959 in Dresden geboren, durfte schon im zarten Alter von 14 Jahren ein Abendstudium an der Hochschule für Bildende Künste in seiner Heimatstadt absolvieren. Mit 16 hätte er dann so richtig loslegen können – wenn er nicht als „politisch unzuverlässig“ gegolten hätte. So kam er später nach Düsseldorf und studierte dort bei Gotthard Graubner.