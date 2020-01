Wirtschaft in Grevenbroich : Krützen: Genügend Flächen für den Strukturwandel

Wirtschaft in Grevenbroich

Grevenbroich Der vorzeitige Kohleausstieg stellt Grevenbroich vor große Herausforderungen. Ziel ist es, möglichst viele hochwertige Industriearbeitsplätze in Grevenbroich anzusiedeln, sagte Bürgermeister Klaus Krützen jetzt beim Stadtteilgespräch in Elfgen. Flächen seien künftig vorhanden.

Der Verwaltungschef denkt hierbei vor allem an die 160 Hektar im und rund um das Kraftwerk Frimmersdorf, das 2021 vom Netz geht. Zusätzlich stünden in Zukunft 70 bis 80 Hektar in Neurath zur Verfügung, nachdem Ende 2022 im Alt-Kraftwerk der letzte Block abgeschaltet wird. Und: Südlich des Gutes Ingenfeld lägen weitere 300 Hektar, die im Landesentwicklungsplan für Großvorhaben ausgewiesen sind. „In dieser Hinsicht sind wir gut aufgestellt“, sagte der Bürgermeister.