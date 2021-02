Krötenwanderung in Grevenbroich : Tribünenweg bei Noithausen wird zeitweise gesperrt

Krötenwanderung in Grevenbroich

Noithausen Wenn in den nächsten Tagen milderes Wetter einsetzt, könnte der Tribünenweg zwischen Noithausen und Wevelinghoven wieder von 19 bis 8 Uhr gesperrt werden. Grund dafür sind Amphibien, die nachts die Straße queren, um zu ihren Laichplätzen zu gelangen.

Seit dem vergangenen Jahr kommen am Tribünenweg nicht mehr nur klassische Absperrbaken zum Einsatz, sondern fest installierte Schranken. In der Vergangenheit war es vorgekommen, dass rücksichtslose Autofahrer die Absperrbaken einfach beiseiteschoben, um trotzdem über den Tribünenweg fahren zu können. Damit gefährdeten sie nicht nur die Kröten, sondern auch sich selbst – insbesondere dann, wenn sich viele Kröten gleichzeitig auf der Fahrbahn befanden.

Wie die Stadt weiter mitteilte, wird entlang der Kreisstraße 10, die von Noithausen in Richtung Industriegebiet Ost führt, ein Fangzaun aufgebaut, an dem die Kröten gesammelt und schließlich von Menschen sicher über die stark befahrene Straße gebracht werden. An der K 10 gibt es einen Abzweig auch nach Wevelinghoven.