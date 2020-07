Kriminalität in Grevenbroich : Scheibe der Terrassentür eingeschlagen

Einbruch in Wevelinghoven: Unbekannte versuchten zunächst, die Terrassentür aufzuhebeln. Als das nicht gelang, schlugen sie die Scheibe ein - so die Polizei. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Wevelinghoven Zwei Einbrüche an ein und demselben Tag: Da prüft die Polizei natürlich, on es Zusammenhänge. Konkret wurde in Wevelinghoven die Scheibe einer Terrassentür eingeschlagen. Anschließend durchwühlten Unbekannte sämtliche Räume.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Neubauer

Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße „Am Böhmerfeld“: Dort versuchten Unbekannte nach Angaben der Polizei, am Dienstag zwischen 8.40 Uhr und 13.30 Uhr einzudringen. Dabei hätten die Täter zunächst versucht, eine Terrassentür aufzuhebeln. Dies sei jedoch misslungen, so der Polizeibericht. Anschließend hätten die Einbrecher die Glasscheibe der Terrassentür eingeschlagen. Im Haus seien augenscheinlich alle Räume nach Wertsachen durchsucht worden. Ob die Unbekannten etwas entwendet haben, ist noch unklar. Die Spurenauswertung der Kriminalpolizei dauerte an.

Dabei prüfen die Ermittler, ob es Zusammenhänge zu einem Einbruch in Neukirchen gibt. Dort waren die Besitzer eines Einfamilienhauses gegen 10.10 Uhr im Flur auf Unbekannte gestoßen. Die beiden Männer liefen weg und stiegen in einen dunklen Audi mit einem ausländischen Kennzeichen. Es werde anhand der Spuren abgeglichen, ob es sich bei den beiden Taten und jeweils dieselben Täter handeln könne, sagte eine Polizeisprecherin.