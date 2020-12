Kriminalität in Grevenbroich : Dreiste Metalldiebe stehlen einen Katalysator in Elsen

Dreiste Metalldiebe stehlen einen Katalysator in Elsen

Kriminalität in Grevenbroich

Grevenbroich Die hohen Preise für Titan, Palladium und Rhodium schaffen derzeit einen neuen Trend: den Diebstahl von Katalysatoren. Den Autobesitzern entstehen dadurch teure Schäden.

Spätestens nach dem Motorstart röhrt es laut. Und es wird klar: Da fehlt was. Am letzten November-Wochenende in Elsen stahlen dreiste Diebe nicht nur den Katalysator eines geparkten Fahrzeugs, sondern beschädigten auch noch die Ölwanne. Versicherungen und ADAC sind alarmiert durch eine neuen Trend: Die Katalysatordiebe gehen um.