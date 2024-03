An gleich zwei Kreuzungen in Grevenbroich Politiker bemängeln Chaos durch falsche Ampelschaltung

Wie sie erklärte, ist es vor einigen Wochen zu einem Unfall an der Ampel gekommen. Ein Lkw sei an einem sogenannten Peitschenmast – also einem Ampel-Ausleger über der Fahrbahn – hängengeblieben und habe diesen abgerissen. An dem Ausleger waren auch Sensoren befestigt, die das Verkehrsaufkommen erkennen und die Ampel bedarfsgerecht schalten. Die Sensoren sind in Mitleidenschaft gezogen worden, deshalb musste der Landesbetrieb Straßen NRW die Ampel in eine Art Notbetrieb versetzen.