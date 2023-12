„Tagebau-Autobahn“ bei Jüchen Zubringer im Kreuz Holz wird für eine Nacht gesperrt

Jüchen/Mönchengladbach/Erkelenz · Wer am Donnerstagabend oder in der Nacht zu Freitag in Richtung Heinsberg unterwegs ist, muss im Kreuz Holz mit Beeinträchtigungen rechnen. Betroffen ist auch der Abzweig nach Odenkirchen.

04.12.2023 , 13:35 Uhr

Die als „Tagebau-Autobahn“ bekannte Trasse der A 44, hier der Abschnitt kurz vor Kreuz Holz. Foto: Kandzorra, Christian

Die bundeseigene Autobahn GmbH weist auf eine Straßensperrung hin: Von Donnerstag, 20 Uhr, bis Freitag, 5 Uhr, ist im Kreuz Holz die Tangente gesperrt, die Fahrer von der Tagebau-Autobahn 44n auf die A 46 in Richtung Heinsberg führt. Von der Sperrung betroffen ist auch der Abzweig, der auf den „44-Stumpf“ nach Odenkirchen führt. Während der Sperrung soll die Fahrbahndecke saniert werden, um die Griffigkeit der Oberfläche in dem Bereich zu verbessern.

(cka)