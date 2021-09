Elektromobilität in Grevenbroich : Kreis baut neue E-Ladesäulen auf

Wollen die Infrastruktur für E-Autos fördern: Anna-Elisa Schönauer, Hans-Jürgen Petrauschke, Klaus Teske und Harald Vieten (v.l.) an der neuen Säule am Kreishaus. Foto: Foto: Dieter Staniek/Rhein-Kreis Neuss

Grevenbroich Elektroautos können jetzt am Kreishaus und am Berufsschulzentrum Strom „tanken“. Es handelt sich um die ersten Ladesäulen im Rahmen eines Programms des Rhein-Kreises, der auf seinen eigenen Grundstücken insgesamt vier Ladestationen aufbauen möchte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Den Ausbau der Infrastruktur für E-Mobilität will der Rhein-Kreis Neuss auf seinen Grundstücken fördern. Am Kreishaus in Grevenbroich und am Berufsbildungszentrum an der Bergheimer Straße können jetzt Elektroautos Energie „tanken“. Die Kreisverwaltung hat dort Ladestationen in Betrieb genommen. Es handelt sich um die ersten Ladesäulen im Rahmen eines eigenen Programms des Kreises.

„In unserem Straßenverkehrsamt zeigt sich, dass immer mehr Elektroautos angemeldet werden. Diesen Trend wollen wir unterstützen, denn er stärkt Klimaschutz und Zukunftsfähigkeit in unserer Region“, erklärte Hans-Jürgen Petrauschke. Der Landrat sah sich mit Baudezernent Harald Vieten, Architektin Anna-Elisa Schönauer vom Amt für Gebäudewirtschaft sowie Projektleiter Klaus Teske vom Kooperationspartner Stadtwerke Düsseldorf die ersten Exemplare genauer an. „Wir möchten mit dazu beitragen, dass dem gewachsenen Zuspruch an E-Fahrzeugen in der Bevölkerung auch eine zuverlässige Lade-Infrastruktur zur Verfügung steht“, sagte Harald Vieten. „Wir freuen uns, dass der Rhein-Kreis Neuss sich für uns als Ladeinfrastrukturpartner entschieden hat. Somit unterstützen wir die klimapolitischen Ziele des Kreises“, betont Klaus Teske. Das Unternehmen habe eine mehr als zehnjährige Erfahrung im Aufbau und Betrieb von Ladeinfrastruktur.

Die Arbeitsteilung: Die Kreisverwaltung plant und finanziert die Errichtung der Ladesäulen. Betrieb, Wartung und Einbindung in die Versorgung mit Ökostrom erfolgen durch die Stadtwerke, die auch für die App-Anbindung und die Abrechnungsfunktionalitäten zuständig sind. Bereits in Vorbereitung befinden sich weitere Standorte für Ladestationen – an den Berufsbildungszentren des Kreises an der Weingartstraße und am Hammfelddamm in Neuss. „Insgesamt werden vier öffentlich zugängliche Ladesäulen mit je zwei Ladepunkten geschaffen, an denen Elektrofahrzeuge zertifizierten Ökostrom tanken können“, erklärt Anna-Elisa Schönauer, die sich beim Kreis als Projektleiterin um Photovoltaikanlagen und E-Mobilität kümmert.

Jede Ladesäule ist mit zwei Ladepunkten, die jeweils bis zu 22 Kilowatt Leistung abgeben können, ausgestattet und kann rund um die Uhr genutzt werden.

(NGZ)