Diagnose Fibromyalgie Krankenhaus in Grevenbroich widmet sich in Schwerpunkt-Wochen erneut chronischen Schmerzen

Was genau ist Fibromyalgie? Betroffene berichten von schier unerträglichen Schmerzen, deren Ursachen nicht immer eindeutig zu ermitteln sind. Oft ergibt sich trotz zahlreicher Untersuchungen keine klare Diagnose. „Betroffene leiden dabei gleich in mehrfacher Hinsicht, weil sie sich nicht ernstgenommen fühlen“, berichtet Schmerzexpertin Yvonne Spichal, Oberärztin in der Multimodalen Schmerzmedizin im Elisabethkrankenhaus. „‚Ich bilde mir den Schmerz doch nicht ein!‘ ist ein Satz, den wir hier in der Multimodalen Schmerzmedizin oft hören“, sagt die Fachärztin, die die Abteilung gemeinsam mit ihrem Kollegen Jan-Sebastian Okroglic leitet. Die Mediziner erleben oft, dass es für die Betroffenen dann schon eine riesige Erleichterung ist, wenn endlich eine korrekte Diagnose gestellt werden kann.