Elisabeth-Krankenhaus Grevenbroich : Nicholas Bohnert wird neuer Chefarzt der Chirurgie

An der Spitze der Chirurgischen Klinik im Elisabethkrankenhaus kündigt sich ein personeller Wechsel an: Für Chefarzt Professor Dr. Lothar Köhler beginnt am 1. Juli die Freizeitphase seiner Altersteilzeit. Auf diese Position soll ihm der 46-jährige Dr. Nicholas Bohnert folgen, derzeit Leitender Oberarzt am Neusser Lukaskrankenhaus. Das teilte die Geschäftsführung des Rheinland Klinikums mit, zu dem beide Krankenhäuser sowie weitere Standorte gehören.