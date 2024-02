Zukunft des Elisabeth-Krankenhauses in Grevenbroich Ärzte warnen vor Patienten-Tourismus

In der Diskussion um die Zukunft des Elisabethkrankenhauses legt die Kreisstelle der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Nordrhein den Finger in die Wunde: Fällt die seit Jahren bewährte Kooperation zwischen der Notdienstpraxis und dem Klinikum Grevenbroich weg, müsse mit einer massiven Zunahme von Transporten in die nächstliegenden Krankenhäuser gerechnet werden, warnt Vorsitzender Dr. Gerhard Steiner. Denn nur so könne eine Anbindung an die Abteilungen Innere Medizin, Chirurgie und Anästhesiologie gewährleistet werden.