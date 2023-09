BoA-Blöcke Neurath, Tagebau-See, Restloch Das steht in der Braunkohle-Leitentscheidung 2023

Kraftwerk So haben sich die Landespolitiker für die Neuauflage der Leitentscheidung unter anderem mit dem Betrieb des Kraftwerks Neurath beschäftigt. So soll bis Ende dieses Monats entschieden werden, ob die 600-Megawatt-Blöcke „Dora“ und „Emil“, deren Laufzeit angesichts der Energiekrise verlängert wurde, doch noch ein Jahr länger betrieben werden sollen – nämlich bis Ende März 2025. Alternative wäre die Überführung in die Reserve.