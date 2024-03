Kohleausstieg in Grevenbroich RWE legt das alte Kraftwerk Neurath still – ab April laufen nur noch die BoA-Blöcke

RWE Power setzt den Kohleausstieg im Rheinischen Revier fort und zieht zum Ende dieses Monats den Stecker an gleich fünf Braunkohleblöcken: In Niederaußem (Kreis Bergheim) werden zwei Blöcke endgültig stillgelegt, in Neurath drei. In Neurath bedeutet das Aus für die Blöcke C (300 Megawatt) sowie D und E (jeweils 600 Megawatt) de facto den Abschied vom alten Kraftwerksteil. Der Betrieb dort wird nach Ostersonntag Geschichte sein. Ab April werden am Standort nur noch die nebenan liegenden, leistungsstärkeren BoA-Blöcke „Friedrich“ und „Gustav“ mit je 1100 Megawatt laufen, die erst 2012 in Betrieb genommen worden waren.