Die größten Blöcke am Kraftwerk Frimmersdorf RWE plant Abriss von „Paula“ und „Quelle“

Acht Sekunden nach dem großen Knall war von dem 165 Meter hohen Kühlturm des früheren Steinkohlekraftwerks in Voerde am Niederrhein nichts mehr übrig. Mit einer Sprengung ist der Koloss aus Stahlbeton am Sonntagvormittag dem Erdboden gleichgemacht worden. Rücken bald auch in Grevenbroich wieder Sprengmeister an? Die Frage ist durchaus berechtigt, denn RWE hat erst vor wenigen Tagen erklärt, nun den Abriss der Blöcke „Paula“ und „Quelle“ des stillgelegten Braunkohlekraftwerks Frimmersdorf vorzubereiten. Ab Mitte 2024 sollen sich Abbruchunternehmen für die Arbeiten bewerben können.