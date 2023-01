Ideen für das Kraftwerk Frimmersdorf Büro-Komplex in alter Industrie-Halle

Schöne neue Kraftwerks-Welt: Eine jetzt von Stadt, Landschaftsverband und RWE herausgegebene Computer-Grafik zeigt, wie es in einem Teil der alten Frimmersdorfer Maschinenhalle einmal aussehen könnte: Büros hinter Glasfronten auf mehreren Etagen, kleine Verweilzonen in der Nachbarschaft ehemaliger Turbinen sowie grüne Flecken mit Gräsern und Bäumen, die zur Decke hin wachsen. In dem großen, mehr als 500 Meter langen Komplex wurde früher Strom für Millionen produziert, künftig sollen dort Unternehmen der verschiedensten Branchen ihr Quartier beziehen. Das ist der Plan. Ob er gelingt, soll im Laufe dieses Jahres geprüft werden.