Engagiert in Korschenbroich-Glehn : Glehner helfen in der Corona-Krise

Glehn Die neu gegründete Initiative „Glehn hält zusammen“ kauft etwa für Menschen aus Risikogruppen ein.

„Glehn hält zusammen“, heißt eine neue Initiative von engagierten Bürgern, die auch in Scherfhausen, Epsendorf, Lüttenglehn und Schlich aktiv wird. Angesprochen fühlen sollen sich Menschen, die zu einer Risikogruppe für das Coronavirus gehören, weil sie etwa an einer Immunschwäche oder an anderen Grunderkrankung leiden oder mehr als 60 Jahre alt sind. Die Initiative bietet ehrenamtlich an, für sie Einkäufe zu erledigen oder andere Tätigkeiten zu übernehmen. „Zögern Sie nicht, unsere Hilfe in Anspruch zu nehmen“, steht auf dem Flyer von „Glehn hält zusammen“. Er wurde etwa im Rewe-Markt an der Kasse verteilt.