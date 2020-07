Konzert in Grevenbroich : Musikalische Verneigung vor den Beatles

Grevenbroich Dirk Kraforst und René Buss treten als Duo Blackadder & Crawford am 29. Juli beim Salonkonzert in der Villa Erckens auf. Sie bieten den Zuschauern eine Zeitreise zu den „Fab Four“.

Echt jetzt – die Beatles? Mit so einer Frage kann niemand Dirk Kraforst (54) und René Buss (30), dem Duo Blackadder & Crawford, schräg in die Saiten ihrer Akustik-Gitarren greifen. Für sie sind die Ikonen aus Liverpool bis heute der Pop-Olymp. „Wir bemühen uns, jedes Gitarrensolo und jeden Gesang so nah wie nur irgendmöglich an das Original zu bringen“, sagt Dirk Kraforst. Der Musiker aus Mönchengldbach findet, das sind sein musikalischer Partner und er den Pilzköpfen ganz einfach schuldig. Wer sich von der Richtigkeit dieser Aussage überzeugen will, hat dazu am 29. Juli um 18 und um 20 Uhr die Gelegenheit in der Villa Erckens. Denn dann kommen „Blackadder & Crawford“ zu einem Salonkonzert unter dem Titel „An acoustic tribute to the Beatles“ nach Grevenbroich.