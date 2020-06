Kostenpflichtiger Inhalt: Kommunalwahlkampf in Grevenbroich : Die SPD wählt Grün und Blau

Die SPD Grevenbroich verbannt das Rot aus dem Kommunalwahlkampf 2020. Die Kampagne stellten vor (v.r.): der kommissarische Parteivorsitzende Daniel Rinkert, Kandidatin Birgit Gericke aus Wevelinghoven und Philipp Bolz (Kandidat in Allrath, Barrenstein und Industriegebiet). Foto: Dirk Neubauer

Grevenbroich Die Grevenbroicher Sozialdemokraten trennen sich für die Kommunalwahl von ihrer Stammfarbe Rot. Die Idee dazu samt puristischen Schwarz-Weiß-Fotos und zweizeiligen Slogans stammt von der örtlichen Agentur Voon.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Neubauer

Nach 130 Jahren Parteigeschichte trennt sich die SPD von der Farbe Rot. Daniel Rinkert ist erst 32 – aber er weiß, als kommissarischer Stadtchef der SPD: Das gibt Diskussionen. Die Grevenbroicher SPD zieht mit den Farben „Blau“ und „Grün“ in den Kommunalwahlkampf. Vor dem tief in Rot gefärbten Willy-Brandt-Haus am Platz der Republik erklärte Rinkert gemeinsam mit Birgit Gericke und Philipp Bolz das neue Farbenspiel der Sozialdemokraten. Sie lösen die Kampagnenfarben aus dem Stadtwappen von Grevenbroich: So grün wie die Stadt und so blau wie der 20 Kilometer Erft-Anteil auf Grevenbroicher Terrain will die SPD eines ganz deutlich signalisieren: „Wir sind Grevenbroich!“ sagt Rinkert.

Dass sich aus Sicht der politischen Gegner ganz prima über den Farbwechsel lästern lässt – etwa so: „Die SPD ist jetzt schon grün und blau gehauen“ – nimmt Rinkert kühl berechnend hin. Über rote Wahlplakate würde kein Mensch auch nur ein Wort verlieren. Deshalb treibt die mit einem Wähleranteil von 15 Prozent kleinste Volkspartei der Welt ihre neue Farbenlehre nach vorn. Alle Ratskandidaten und vor allem die Silberrücken in den Stadtteilen haben ihren Blau-Grün-Schock bereits hinter sich. „Und nachdem wir den Parteimitgliedern die Farben erklärt hatten, waren sie eigentlich alle dabei.“

Info Über die Farbe Einblick in die Seele gewinnen Farbe Nach Max Lüscher lässt das Urteil über eine Farbe Rückschlüsse auf die Persönlichkeit zu. 1947 entwickelte er den Lüscher-Farb-Test. Rot steht für Selbstbewusstsein, Stärke, Leidenschaft, Dynamik, Konkurrenz, Erotik. Blau steht für Zufriedenheit, Ruhe, Ausgeglichenheit, Harmonie, Nachdenklichkeit, Empathie. Grün bedeutet Selbstachtung, Würde, Stabilität, Ausdauer, Ehrgefühl, Autorität, Durchsetzungsvermögen, (Stangl, 2020).

Farben samt zweizeiligem Sloganaufbau und Garnierung mit puristischen Schwarz-Weiß-Fotos stammen laut Rinkert von der Grevenbroicher Agentur Voon. Sind also in der Heimat für die selbige erdacht worden. Im Hintergrund wird dem „jüngsten Kandidatenteam der Stadt“ (Birgit Gericke) ordentlich Wissen eingetrichtert – für den richtigen Umgang mit den sozialen Medien. Die Wevelinghovener Rechtsanwältin Gericke sagt: „Ich war zwar schon bei Instagram – aber was bei Facebook alles zu beachten ist – war auch für mich Neuland.“

Neben dem in Corona-Zeiten opportunen Einsatz von Netzplattformen und Bürgermeister-Video werde es in der Kampagne vor dem Wahltag am 13. September aber auch die ganz klassischen Stilformen des Wahlkampfes geben: Den Stand in der Fußgängerzone mit Luftballon, einem Flyer mit den SPD-Zielen für Grevenbroich und einem Kugelschreiber. Allerdings kommt auch der konsequenterweise in Blau-Grün daher.

Und pünktlich zum 1. Juli werde Klaus Krützen auch wieder mit dem Haustür-Wahlkampf beginnen. Allerdings unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsgebote. Der Bürgermeister klingelt und tritt anschließend zurück. Ein paar Schritte – aus Höflichkeit gegenüber dem besuchten Bürger, versteht sich. Der kommissarische Grevenbroicher SPD-Chef Daniel Rinkert ist überzeugt von der Kampagne, die seit Herbst 2019 Schritt für Schritt entwickelt wurde:

„Wir spüren derzeit eine Welle der Sympathie in Grevenbroich für die SPD.“ Vorsichtshalber hat die Agentur aber allen Kandidaten ein 19 Sekunden langes Erklär-Video an die Hand gegeben, in der die neuen Stadtfarben der Sozialdemokraten auch noch einmal erklärt werden. In den regelmäßigen Videokonferenzen der SPD-Kandidaten gehe es seither um die inhaltliche Arbeit der SPD am Ort.