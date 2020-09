Landrats-Stichwahl in Grevenbroich : Bei Zweifeln zur Briefwahl nachfragen

Landrats-Stichwahl in Grevenbroich

Mathias Claußen leitet das Wahlbüro in Grevenbroich. Bei Unklarheiten zur Briefwahl ermutigt er, rechtzeitig nachzufragen. Foto: Carsten Sommerfeld

Grevenbroich Postlaufzeiten, Fristen, Regeln: So klappt die Stichwahl des Landrats auf Abstand. Wichtig ist, die ausgefüllten Briefwahlunterlagen rechtzeitig zum Wahlamt zu bekommen.

Auch für die bevorstehende Stichwahl zum Landrat am Sonntag, 27. September, gilt: Bei der Briefwahl steckt die Tücke vielfach im Detail. Deshalb rät der Grevenbroicher Wahlleiter Mathias Claußen: „Verunsicherte Wähler sollten lieber einmal zu oft im Bürgerbüro anrufen und nachfragen.“ Telefon: 02181 608572.

Grundsätzlich können Briefwahlunterlagen für die Stichwahl bis Freitag, 25. September, 18 Uhr, beantragt werden. Allerdings sind die Postlaufzeiten zu beachten. Der sichere Weg ist die Stimmabgabe im Alten Rathaus. Ausgefüllte Briefwahlunterlagen müssten bis Sonntag, 27. September, 16 Uhr, im Wahlamt eingehen. Alle Stimmen, die später kommen, sind ungültig. Die Briefkästen des Bürgerbüros und am neuen Rathaus werden am Sonntag um 16 Uhr noch einmal geleert. Wer dem Postweg misstraut, kann die Unterlagen dort einwerfen.

Grundsätzlich ist eine Abmeldung von der Briefwahl nicht möglich. Viele haben bereits vor der Hauptwahl am 13. September die Briefwahlunterlagen für die Stichwahl vorgemerkt. Diese sind bereits verschickt worden. Wer seine Wahlunterlagen nicht erhalten hat, kann dies bis Samstag, 26. September, 12 Uhr, beim Wahlamt anzeigen. Die Personen bekommen neue Unterlagen. Verlorene Unterlagen werden für ungültig erklärt.

Nach der Kommunalwahl in Grevenbroich

Nach der Kommunalwahl in Grevenbroich : Das sind Bürgermeister Krützens Top-Themen nach dem Wahlsieg

Nach der Wahl - so werden die neuen Stadträte

Kommunalwahl im Rhein-Kreis Neuss : Nach der Wahl - so werden die neuen Stadträte

Die wichtigsten Fragen zur Kommunalwahl 2020 in Grevenbroich

Kandidaten, Themen und Ergebnisse : Die wichtigsten Fragen zur Kommunalwahl 2020 in Grevenbroich

Wer erst am Wahltag bemerkt, dass er seine Briefwahlunterlagen noch nicht ausgefüllt und ans Rathaus abgeschickt hat, kann mit seinen Briefwahlunterlagen samt beiliegendem Wahlschein auch zu seinem zuständigen Wahllokal gehen, um dort zu wählen. Der Wähler muss dort den Wahlschein beim Wahlvorstand vorlegen. Er bekommt dann einen neuen Stimmzettel und nimmt damit an der Wahl teil. Wichtig ist, sich per Personalausweis oder Reisepass – bei EU-Bürgern mit der ID-Card – ausweisen zu können.