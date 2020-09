Kommunalwahl in Grevenbroich : Minister unterstützt die CDU-Wahlkämpfer

Grevenbroich Hendrik Wüst war auf Einladung der Mittelstands- und Wirtschaftsunion in der Alten Feuerwache. Der NRW-Verkehrsminister kam, um Christdemokraten im Wahlkampf zu unterstützen.

Es ist der Vorsitzende der örtlichen Mittelstandsvereinigung persönlich, der kurz noch Hand anlegt, als sich die Limousine des hohen Gastes nähert. Stephen Haines schiebt rasch noch einen Container für Papiermüll zur Seite, um dem (Mercedes-) Fahrer des NRW-Verkehrsministers das Einparken vor der Alten Feuerwache zu erleichtern. Hendrik Wüst steigt aus, kurzer Ellbogen-Check mit dem Bundestagsabgeordneten Hermann Gröhe, schnell noch ein Foto auf Abstand, dann geht’s schon in den Saal. Der Minister ist spät dran. Grevenbroich ist die vierte von sechs Kommunen, die Wüst auf dem Terminkalender seiner Wahlkampftour an diesem Freitag hat.

Der Westfale ist als „Support“ für CDU-Bürgermeister-Kandidaten aus dem Rhein-Kreis in die Schlossstadt gefahren. Eingeladen hat ihn die Mittelstands- und Wirtschaftsunion unter dem Vorsitz von Stefan Arcularius. Gekommen sind Lars Christoph (Kaarst), René Schneider (Dormagen), Michael Heesch (Grevenbroich), Christian Bommers (Meerbusch) und Harald Zillikens (Jüchen), der einzige Amtsträger in dieser Runde. Und der nutzt geschickt die Einladung, um dem NRW-Verkehrsminister ein Anliegen mit auf den Weg zu geben.

„Corona, Mittelstand, Mobilität“ heißt das Thema, zu dem Hendrik Wüst in der Alten Feuerwache spricht. Die L 361 und deren unlängst von ihm abgelehnten Herabstufung zur Stadtstraße zwischen Wevelinghoven und Kapellen sind an diesem Nachmittag kein Thema. Auch nicht die von der CDU favorisierte Ortsumgehung entlang der Erftaue, die Wüst als „Heike-Troles-Highway“ bezeichnet. Die gleichnamige Landtagsabgeordnete widerspricht ihm da nicht.

Corona habe auch Chancen eröffnet, befindet der Minister. Beispielhaft nennt er den Digitalisierungsschub, den die Pandemie in den Schulen auslöste. Auch in Grevenbroich, wie Michael Heesch betont: „Wir haben einen echten Quantensprung gemacht.“ Dank der finanziellen Unterstützung des Landes könnten nun Schüler und Lehrer „mit Endgeräten“ ausgerüstet werden. Wie Harald Zillikens begrüßt auch Heesch die S-Bahn – „denn die wird uns wieder mit den Großstädten verbinden“, sagt er. Hapern würde es allerdings bei der örtlichen ÖPNV-Taktung: „Wer mit dem Bus in so manchen Stadtteil fährt, muss dort übernachten, um wieder nach Hause zu kommen.“