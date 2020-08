Kommunalwahl 2020 in Grevenbroich : Stadt und Kreis verzichten auf öffentliche Wahlpräsentation

Grevenbroich Wegen Corona wird der Wahlabend am 13. September anders aussehen als bei früheren Kommunalwahlen. Öffentliche Veranstaltungen zur Präsentation der Wahlergebnisse wird es nicht geben, die Resultate werden nur online veröffentlicht. Die Parteien treffen sich in kleinem Rahmen.

Nicht nur der Wahlkampf sieht in Corona-Zeiten anders aus als sonst, auch der Wahlabend wird im Zeichen der Pandemie stehen. Öffentliche Wahlergebnispräsentationen sid diesmal passé – sowohl im Rathaus als auch beim Kreis. „Wir haben überlegt, ob und in welchem Rahmen wir eine Wahlpräsentation organisieren. Angesichts der aktuellen Infektionszahlen haben wir uns jetzt dagegen entschieden“, sagt Stadtsprecher Stephan Renner. So bleibt nur die digitale Variante. „Wir setzen auf der Stadt-Homepage einen Link zur Seite des IT-Dienstleisters ITK Rheinland, dort werden die Ergebnisse veröffentlicht. Außerdem werden wir auf Facebook berichten.“ Ähnlich verfährt der Kreis. Auf eine Veranstaltung im Kreishaus wird verzichtet, Wahlergebnisse gibt es online über die Homepage und „per Liveticker“. Für die Parteien und Wählergemeinschaften fallen damit zwei Anlaufstellen am Wahlabend weg. „Es ist bedauerlich, dass die Ergebnisse demokratischer Wahlen nicht im öffentlichen Raum gewürdigt werden, aber es geht wegen Corona nicht“, sagt CDU-Parteichef Wolfgang Kaiser. „Bei den vergangenen Kommunalwahlen haben wir uns im Bernardusaal getroffen und sind später ein Bier trinken gegangen.“ Diesmal sollen die Ergebnisse im Kandidaten-Kreis verfolgt werden, der Ort steht noch nicht fest. „Unsere Geschäftsstelle an der Breite Straße ist zu klein.“