Kommunalwahl in Grevenbroich : Kammerjäger will an Rathaus-Spitze

Dirk Heyartz fordert Klaus Krützen und Michael Heesch heraus. Foto: Dirk Neubauer

Elsen Dirk Heyartz ist Bürgermeister-Kandidat der neuen Wählergemeinschaft „Grevenbroich gemeinsam verändern“. Der 53-Jährige tritt gegen die politischen Schwergewichte Klaus Krützen und Michael Heesch an.

Von Wiljo Piel

Er mag Oldtimer, Segelboote, Campen – und hat vor einem Jahr seine Liebe für das Saxofon entdeckt. Diese Hobbys müssen nun hinten anstehen, denn Dirk Heyartz befindet sich im Kommunalwahlkampf. Als Spitzenkandidat der neuen Wählergemeinschaft „Grevenbroich gemeinsam verändern“ (GGV) ist er Herausforderer der beiden politischen Schwergewichte Klaus Krützen (SPD) und Michael Heesch (CDU).

Geboren in Düsseldorf, aufgewachsen in Büttgen, zehn Jahre Berlin – und dann Endstation Grevenbroich. Seit 1989 lebt Dirk Heyartz mit Ehefrau Bettina in Elsen, sie haben zwei gemeinsame Töchter (14, 24). Der Bürgermeisterkandidat ist Angestellter bei der Deutschen Post, darüber hinaus als selbstständiger Schädlingsbekämpfer aktiv. Zudem ist er Sachverständiger für Gebäudeschäden, Desinfektor für Großflächen in Krisengebieten und letztlich auch Tatortreiniger.

In seiner Freizeit widmet sich Dirk Heyartz mit Vorliebe alten Autos, ist bei Oldtimer-Rallyes gerne mit von der Partie. Außerdem schwärmt er 53-Jährige fürs Segeln und hat einen Katamaran-Schein in der Tasche. „Lieblings-Reviere sind die Mecklenburger Seenplatte, der Gardasee und das Ijsselmeer“, sagt Heyartz. Mehr aus einer Laune heraus, hat er sich ein Alt-Saxofon angeschafft, auf dem der Rock- und Heavy-Metal-Fan nun fleißig übt. „Love me Tender“ von Elvis hat er bereits drauf. „Und zwar so gut, dass sich die Nachbarn nicht beschweren“, meint er.

Erstmals politisch aktiv wurde Dirk Heyartz vor der Kommunalwahl 2015. Mit dem Versprechen, sich mehr für die Schul-, Kinder- und Jugendpolitik einzusetzen, trat er als Einzelkandidat für den Bürgermeister-Posten an. Es gab sieben Bewerber, Heyartz landete mit 2,7 Prozent auf Platz fünf. Danach schloss er sich der UWG an, die ihn als sachkundigen Bürger in mehrere Ausschüsse delegierte.