Kommunalwahl in Grevenbroich : Corona sorgt für ein Drittel weniger Wahllokale

Grevenbroich Zur Wahl stehen der Bürgermeister und der Landrat, der kommende Stadtrat und der Kreistag - wie die Kommunalwahl am 13. September ablaufen wird und wie man an Briefwahlunterlagen kommt - teilte nun die Stadt mit.

Statt 49 gibt es nur 33 Wahllokale im Stadtgebiet. Wer seine Stimme bislang in einem Altenheim abgeben durfte, muss genau auf die Wahlbenachrichtigung schauen: Denn in Zeiten von Corona sind Seniorenzentren bei dieser Wahl außen vor. Und: Die Stadt ruft alle Wähler dazu auf, ihre Entscheidung über Stadtrat und Kreistag, Bürgermeister und Landrat vorab per Briefwahl zu treffen. Bei der bislang letzten Kommunalwahl in Grevenbroich entschieden sich 13,6 Prozent der Stimmberechtigten für die Briefwahl.