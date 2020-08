Kommunalpolitik in Grevenbroich : CDU legt ihre Top-Themen für die Wahl fest

Mit einem städtebaulichen Ideenwettbewerb unter dem Titel „Natürlich Erft“ will die CDU den Klimaschutz in Grevenbroich voranbringen, sagt Parteichef Wolfgang Kaiser. Foto: Wiljo Piel

Sicherheit und Ordnung Vier Wochen vor der Kommunalwahl hat der Stadtverband der Union sein Programm vorgelegt. Damit sind die Schwerpunkte gesetzt, die dem Spitzenkandidaten Michael Heesch zum Bürgermeisteramt verhelfen sollen.

Bis zuletzt habe das „Team Michael“ am Programm gefeilt, sagt Wolfgang Kaiser, Vorsitzender des Stadtverbandes. Einen Monat vor der Wahl bleibe noch ausreichend Zeit, um die Ideen und Vorstellungen den Bürgern nahe zu bringen. Hier sind einige Themen aus dem Katalog der Union: Strukturwandel Im Rathaus soll ein neuer Fachbereich für den Strukturwandel eingerichtet werden – mit einer personell verstärkten Wirtschaftsförderung und einer kompetenten Leitung an der Spitze. „Diese sollte in der Sache schon erfahren sein, um neue Impulse von außen einzubringen“, sagt Kaiser. Ziel müsse es unter anderem sein, die Potenziale der Kraftwerksstandorte für industrielle und gewerbliche Nutzungen auszuschöpfen. Bildung Die Union setzt auf einen Ausbau des Offenen Ganztags an allen Grundschulen. „Ziel ist es, jedem Elternwunsch bei einer Förderplatznachfrage auch nachkommen zu können“, sagt Kaiser. Zudem müssten die Grevenbroicher Schulen mit zeitgemäßen Lehr- und Lernmitteln ausgestattet werden. Dabei soll dem Ausbau der Digitalisierung eine besondere Bedeutung zukommen. Auch die Volkshochschule soll gestärkt werden, etwa durch einen Ausbau des Bildungszentrums an der Bergheimer Straße. Sport Den Erhalt und die Modernisierung von Sportanlagen sieht die CDU als „verpflichtende Aufgaben“. Sie macht sich für ein Zukunftskonzept stark, das – mit Maßnahmen, Zeitplan und Kosten – eine Entscheidungsgrundlage für alle sanierungsbedürftigen Sportanlagen im Stadtgebiet bilden soll.

Mobilität Die Busverbindungen sollen verbessert werden, aus allen Stadtteilen müsse es gute Verbindung in die Innenstadt und zu den Bahnhöfen geben. Was den geplanten S-Bahn-Ausbau betrifft: „Gemeinsam mit den betroffenen Bürgern muss ein Konzept der Beseitigung der schienengleichen Bahnübergänge entwickelt werden“, sagt Kaiser.



Digitalisierung Die CDU fordert ein politisches Gremium, das mit allen Fragen der Digitalisierung befasst. Zudem soll das Rathaus seinen Service durch ein digitales Bürgerbüro verbessern – dabei sollen auch Chatbots eingesetzt und Video-Sprechstunden angeboten werden. „Wir wollen auch den Ausbau eines einheitlichen, freien und leistungsfähigen WLAN-Netzes, das auch in Bussen angeboten werden soll“, sagt Wolfgang Kaiser.



Wohnen Die CDU hat sich vorgenommen, „preisgedämpften Wohnraum für alle“ zu schaffen. „Hierbei wollen wir vor allem darauf achten, dass einzelne Gruppen nicht ausgegrenzt werden“, sagt Kaiser. „Wir wollen daher Wohnviertel, in denen Jung und Alt zusammenleben und die Diversität der Sozialstruktur bewahrt wird.“ Eine flächendeckende Sozialbauquote lehne die Union ab. Es fehle in Grevenbroich insbesondere an Wohnraum für Senioren sowie für Beschäftigte, die über ein geringes Einkommen verfügen. „Auch da werden wir ansetzen“, sagt Kaiser.



Kultur Die Union macht sich für eine Modernisierung der Dauerausstellung im Museum der niederrheinischen Seele stark. Sie soll um mehr digitale und interaktive Elemente sowie um den Themenbereich „Strukturwandel“ ergänzt werden. „Wir wollen zudem bessere Angebote für Familien“, sagt Kaiser. „Zum Beispiel eine dauerhafte Sonntagsöffnung der Stadtbücherei, eine professionelle Museums- und Kulturpädagogik für Kinder sowie unkommerzielle Veranstaltungen auf der Museumswiese und der Stadtparkinsel“.“



Klimaschutz Mit einem städtebaulichen Ideenwettbewerb unter dem Titel „Natürlich Erft“ soll Grevenbroich neu und grüner gestaltet werden. Bei der Planung neuer Baugebiete müsse das „Grün“ einen höheren Stellenwert bekommen – und: „Es müssen einheitliche Pflegestandards für Grünflächen, Parks und Plätze festgelegt werden.“



Sicherheit und Ordnung Die CDU macht sich für die Reaktivierung des Feuerschutz-Ausschusses stark – „damit wir die Belange der Feuerwehr wieder vorrangig behandeln können“, sagt Kaiser. Für Kitas und Schulen müsse ein Einbruchsschutz-Konzept entwickelt werden, etwa mit einer Kamera-Überwachung außerhalb des Unterrichts. „Wir wollen auch eine Verkürzung der Abholfristen für Sperrmüll“, sagt Kaiser. „Wartezeiten von zwei Monaten sind nicht akzeptabel.“