Politik in Grevenbroich : Bürgermeister wagt den Vergleich mit Meister Proper

Klaus Krützen und Daniel Rinkert mit dem „Zukunfts-Stadtplan“. Foto: Wiljo Piel

Grevenbroich Die SPD stellt ihr Wahlkampf-Material vor. Weil in Zeiten von Corona keine Kugelschreiber verteilt werden dürfen, setzt sie auf einen Stadtplan. Der zeichnet mögliche Zukunfts-Projekte für Grevenbroich auf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wiljo Piel

Trump will sie abschaffen, Krützen hat sie gerade für sich entdeckt: Der Grevenbroicher Bürgermeister nutzt jetzt auch die chinesische App Tiktok für seinen Wahlkampf. In einem Video, in dem er einen optischen Vergleich mit dem glatzköpfigen Putzteufel Meister Proper wagt, ruft er junge Leute dazu auf, ihm ihre Pläne für die Zukunft Grevenbroichs zu benennen. Dass er mit Kurz-Clips wie diesem dem Zeitgeist hinterher renne, will der Neukirchener sich nicht vorwerfen lassen. „Es ist wichtig, sich neuen Formaten zu öffnen, um bestimmte Zielgruppen zu erreichen“, sagt Klaus Krützen.

Die SPD hat sich dazu entschlossenen, einen „modernen und progressiven Wahlkampf“ zu führen, sagte Stadtverbands-Chef Daniel Rinkert bei einem Pressegespräch am Dienstag. Zwar setze sie verstärkt auf Youtube, Facebook und Co, wolle aber dennoch auf die klassischen Plakate und Flugblätter nicht verzichten – „wir müssen ja auch die Bürger erreichen, die nicht im Internet unterwegs sind“.

Dabei helfen soll ein Flyer, der in Form eines faltbaren Stadtplans gedruckt wurde. Auf dem Papier skizzieren die Sozialdemokraten, wie sie sich die künftige Entwicklung Grevenbroichs vorstellen – und an welchen Stelle Akzente gesetzt werden sollen. Beispielsweise in Frimmersdorf, wo jenseits des alten RWE-Torbogens ein neuer Stadtteil entstehen könnte – mit Häusern und Straßen, die aus der Abbruchmasse des Kraftwerks entstehen sollen.